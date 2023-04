Affaire Maddie McCann: les parents de la petite fille réagissent au résultat du test ADN

Depuis plusieurs semaines, Julia Wendell affirmait haut et fort qu’elle était Maddie McCann, la petite fille disparue au Portugal en 2007. Mais ce mardi, la fin du suspense est enfin arrivée puisque le test ADN a livré sa vérité. Le test ADN a démontré que la jeune femme «est originaire de Pologne, avec des origines lituanienne et roumaine», a expliqué la représentante de Julia, Fia Johansson.

Julia est suivie depuis de nombreuses années par des psychologues et des psychiatres en raison d’importants troubles psychiatriques et doit prendre des médicaments quotidiennement. Mais depuis qu’elle a quitté son domicile, elle aurait arrêté de suivre son traitement. Dans une déclaration, les parents de la jeune femme n’avaient pas caché leur inquiétude, affirmant que celle-ci avait toujours souhaité être populaire, et craignait que toute cette histoire ne lui monte à la tête.