Oups: il se trompe dans le prénom de sa femme et ça lui coûte 2.100 €

Une erreur lors de la réservation

Les faits remontent à l’été 2023 et sont présentés dans l’émission de télé australienne «A Current Affair» qui expose notamment les histoires (et les problèmes) de consommateurs. En surfant sur Internet, Phil trouve des billets d’avion pas trop chers pour emmener sa femme faire un grand voyage en Europe. Mais dans la précipitation, en achetant les billets en ligne, Phil a fait une petite erreur dans… le prénom de sa femme. Dans la vie de tous les jours, il l’appelle Kate mais en réalité, sur sa carte d’identité, elle s’appelle Katherine.

«Je les ai suppliés au téléphone»

Une petite erreur à plus de 2.000 €

La seule solution pour le couple a donc été d’annuler le billet de Kate et de reprendre un billet au nom de Katherine. Le hic, c’est qu’entre-temps, le prix d’un ticket aller-retour avait quasiment doublé et était passé de 2.200 € à 4.300 €. «C’était une erreur administrative, je pensais vraiment que j’avais épousé Kate à l’église et non Katherine», a déclaré Phil. Une petite erreur qui lui aura ainsi coûté un peu plus de 2.000 €.