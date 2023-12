Alex Batty rapatrié chez lui après 6 ans: «Un moment immensément important»

Après six ans de vie "nomade", Alex Batty, l'adolescent britannique retrouvé en France cette semaine , est rentré samedi dans son pays, la police voulant désormais éclaircir les circonstances de sa disparition et travailler à sa "réintégration dans la société".

«Sain et sauf»

"J'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'Alex est rentré sain et sauf au Royaume-Uni après six ans d'absence", a indiqué un responsable de la police de Manchester (nord de l'Angleterre), Matt Boyle, à des journalistes.

"C'est un moment immensément important pour lui et ses proches et nous sommes heureux qu'ils aient pu se revoir après tout ce temps", a-t-il précisé.

Sa réintégration, la priorité

La priorité, a-t-il poursuivi, sera de s'assurer du bien-être d'Alex et de sa famille "et sa réintégration dans la société le plus vite possible".