Attaque au couteau à Paris: un touriste allemand tué, l’assaillant interpellé

L’assaillant, un Français né en 1997, a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, a indiqué le parquet de Paris.

Des liens avec la Palestine?

Connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques, l’agresseur a crié «Allah Akbar» au moment des faits, selon une source policière.

Il aurait dit aux policiers l’ayant interpellé qu’il «ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent, tant en Afghanistan qu’en Palestine» et aurait aussi déclaré qu’il «en voulait» pour «ce qui se passait à Gaza» et que la France serait «complice de ce que faisait Israël» là-bas, selon le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.