Attaque terroriste à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat arrêtée en Espagne

«Des agents de la police nationale ont arrêté à Benahavis», dans la province de Málaga (sud de l’Espagne), «une personne pour son implication dans l’attentat djihadiste du 16 octobre en Belgique» et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités belges, a indiqué la police espagnole dans un communiqué vendredi. Il s’agit d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’un homme pour trafic de drogue, trafic d’armes, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle.

Crime organisé

Selon la police espagnole, le suspect et Abdesalem Lassoued sont tous deux impliqués dans «des activités liées au crime organisé». Elle n’a pas précisé dans quelle mesure cet homme serait lié à l’attaque terroriste. L’individu se cachait à Benahavís sous une fausse identité. Les policiers ont perquisitionné son domicile et saisi des documents, des appareils électroniques et une importante somme d’argent. «Les enquêteurs examinent tous ces éléments pour déterminer exactement quel lien il existe entre les deux personnes», a indiqué la police espagnole.