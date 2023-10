Attentat à Bruxelles: L’auteur de l’attaque a séjourné en Suède

La secrétaire d’État belge à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor, avait rapporté plus tôt mardi que le suspect, Abdesalem L., avait introduit une demande d’asile en Belgique en novembre 2019, qui avait reçu une réponse négative en octobre 2020. Il avait ensuite «disparu des radars».

«La plus grande menace sécuritaire depuis la Seconde Guerre mondiale»

La Suède, une «cible prioritaire»

Cet attentat est le signe que des individus «veulent nous effrayer et nous pousser au silence et à l’obéissance», a affirmé M. Kristersson. «Cela n’arrivera pas». «Nous devons défendre nos valeurs et nous y tenir. En même temps, nous devons mieux protéger la Suède et les vies suédoises. Nous ne pouvons tout simplement pas être naïfs», a-t-il insisté.