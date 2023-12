Au moins quatre personnes tuées après une attaque au couteau à New York

L’assaillant décédé

Selon Jeffrey Maddrey, chef de patrouille de la police de New York, l’homme a alors sorti un couteau et attaqué deux officiers, tailladant l’un d’eux au cou et au thorax et le second à la tête. L’un des agents a réussi à tirer un coup de feu et à toucher le suspect. Les trois personnes ont été transportées à l’hôpital, où l’assaillant a été déclaré mort à son arrivée.