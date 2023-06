Aux Etats-Unis, trois adolescents ont été arrêtés pour avoir mangé... un cygne

Ce cygne, une femelle prénommée Faye et connue dans cette région de Syracuse, a été tuée lors du long week-end dernier de “Memorial”, qui célèbre les anciens combattants aux Etats-Unis, a annoncé la police de la bourgade de Manlius, à des centaines de kilomètres au nord de la ville de New York.

Les trois jeunes de 16, 17 et 18 ans sont mis en cause par la police pour vandalisme et vol.