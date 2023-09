Bientôt un nouveau champ de pétrole en mer du Nord : «Les profits des compagnies pétrolières sont placés au-dessus des gens ordinaires»

Le régulateur britannique du pétrole et du gaz a annoncé mercredi dans un communiqué avoir accordé une «autorisation de développement et de production» pour le champ controversé de Rosebank en mer du Nord (au large des Shetland, au nord de l’Écosse), s’attirant immédiatement les foudres de défenseurs de l’environnement.

«Les profits des compagnies pétrolières placés au-dessus des gens ordinaires»

Les promesses de neutralité carbone s’éloignent

L’énergéticien norvégien Equinor et son homologue Ithaca, filiale de l’israélien Delek, qui exploiteront conjointement ce gisement situé au large des Shetland, au nord de l’Ecosse, ont annoncé dans des communiqués séparés un investissement de 3,8 milliards de dollars dans ce projet. «Le développement du champ de Rosebank nous permettra de renforcer notre position d’important partenaire énergétique du Royaume-Uni, tout en optimisant notre portefeuille pétrolier et gazier et en augmentant l’approvisionnement énergétique en Europe», a assuré de son côté Equinor, qui détient 80% du projet, dans son communiqué. Entre une pléthore de nouveaux permis d’exploration pétrolière et gazière et une crise de l’éolien offshore, les nuages s’accumulent sur les promesses de neutralité carbone du Royaume-Uni, alors que la guerre en Ukraine a remis la sécurité énergétique au coeur des priorités de Londres.