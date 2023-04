Ces deux Australiens sont recherchés pour avoir pris le train avec un ornithorynque

Selon la police, le mammifère a été retiré de son habitat naturel, à savoir l’État septentrional du Queensland, et doit être «remis (en liberté)» dans les plus brefs délais.

Inquiétudes de la police

«Nous sommes préoccupés par le bien-être de cet animal qui a été retiré de son environnement naturel», a souligné auprès de la presse Scott Knowles, commissaire de la police du Queensland. Les autorités ont également exprimé leurs inquiétudes quant aux ravisseurs: l’ornithorynque mâle est venimeux et possède un éperon qui cause une douleur atroce au contact de la chair humaine.

Des photos de vidéosurveillance prises mardi montrent un homme en tongues se promenant sur le quai d’une gare au nord de Brisbane tout en portant l’ornithorynque – de la taille d’un chaton – sous le bras. L’homme et la femme ont ensuite enroulé l’animal dans une serviette de bain, «en le tapotant et en le montrant aux autres passagers», a indiqué la police.

Acte illégal

Animal nocturne, farouche, l’ornithorynque, un des rares mammifères qui pond des oeufs, ne se rencontre plus aujourd’hui que dans l’est de l’Australie. Il se nourrit de vers, d’insectes et de petits crustacés. Avec une queue courte comme celle d’un castor et un bec de canard, les scientifiques britanniques ont cru à un canular lorsqu’ils l’ont vu pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle.