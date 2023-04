C’est désormais officiel: Joe Biden annonce être candidat à sa réelection

Cela faisait cinq ans que l’on avait plus trop entendu parler de Jain, mais la chanteuse française est bel et bien de retour. La jeune femme a pris le temps de se ressourcer du côté de Marseille, où elle a écrit «The Fool», un troisième album beaucoup plus intimiste que par le passé. Nous avons rencontré Jain pour lui parler de cosmique, de tarot marseillais, et de musique.