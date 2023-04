C’est officiel: la Finlande devient le 31e membre de l’Otan

La menace russe plane toujours

Le président américain Joe Biden, tout comme le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky ont applaudi l’arrivée du pays dans l’Otan. «Quand (Vladimir) Poutine a lancé sa brutale guerre d’agression contre le peuple ukrainien, il pensait pouvoir diviser l’Europe et l’Otan. Il avait tort. Aujourd’hui, nous sommes plus unis que jamais», a déclaré M. Biden.