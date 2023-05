Cette influenceuse avait disparu depuis trois semaines: la triste nouvelle vient de tomber

Une scène macabre

La scène d’horreur a été découverte par des policiers dans l’État du Michoacán, au sud-ouest du Mexique dans l’une des régions les plus violentes du pays (on y a dénombré près de 2 500 meurtres l’an dernier). C’est après que des habitants aientsignalé des odeurs putrides que le corps sans vie de Tania a été découvert. Auprès de la jeune femme, gisaient six autres cadavres non identifiés. Selon les médias locaux, les restes humains étaient tellement décomposés qu’il a fallu cinq jours au médecin légiste pour les identifier. Pour l’instant, aucun lien n’a été établi entre les sept corps.