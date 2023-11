Cette influenceuse décède après une liposuccion au genou: «Il n’y a pas de chirurgie sans risque»

Le Dr Diovane Ruaro, chirurgien plasticien et président du Collège brésilien de chirurgie plastique, a déclaré aux médias locaux que Luana Andrade semblait en bonne santé avant l’intervention. La cause du décès de la mannequin et créatrice de mode est une embolie pulmonaire consécutive à des complications survenues au cours de l’opération.

Aucune opération sans risque

L’hôpital São Luiz a déclaré: «L’opération a été interrompue et la patiente a subi des examens qui ont révélé une thrombose massive.» Elle a été transférée à l’unité de soins intensifs où elle a reçu des médicaments et un traitement hémodynamique.

Des hommages en nombre

Le partenaire de longue date d’Andrade, Joao Hadad, a posté un hommage sur Instagram, où l’on peut lire: «Je suis déchiré et je vis mon pire cauchemar. Une partie de moi a disparu. Aujourd’hui, il est difficile de comprendre les plans de Dieu, et je ne sais pas quand et si je comprendrai un jour ton absence dans ma vie et dans celle de beaucoup d’autres personnes.»