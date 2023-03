Cinq planètes alignées aux côtés de la Lune ce mardi : voici comment les observer

Un phénomène rare va se produire ce mardi 28 mars: cinq planètes vont être réunies dans un petit secteur du ciel de 50 degrés , aux côtés de la Lune. Ainsi, depuis la Terre on aura l’impression que Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars seront alignées, explique le site spécialisé dans les événements astronomiques Star Walk.

Comment les observer?

Bien que l’événement débute quelques jours avant et fini quelques jours après, il sera plus facile de voir cet événement astronomique une fois la nuit tombée , ce mardi 28 mars. Il est conseillé d’avoir une bonne paire de jumelle . Pour l’observer il faudra aussi que la météo soit clémente puis qu’il faudra un ciel dégagé.

En regardant l’horizon on verra «Jupiter et de Mercure qui seront situés dans la constellation des poissons. Plus haut dans le ciel, Vénus brillera dans la constellation du bélier. Avec une paire de jumelles puissantes, vous verrez Uranus à proximité de Vénus. Mars rejoindra l’alignement plus haut dans le ciel, près du premier quartier de Lune dans la constellation des Gémeaux», explique le site.