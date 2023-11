Conflit israélo-palestinien: un accord de libération d’otages trouvé dans le cadre d’une «trève humanitaire»

«Trève humanitaire»

Israël «poursuivra sa guerre» contre le Hamas au terme de la trêve, stipule encore le communiqué. Doha a oeuvré avec Washington et Le Caire en tant que médiateurs pour dégager cet accord. Le Hamas a salué mercredi l’accord de cette «trêve humanitaire» . «Les dispositions de cet accord ont été formulées conformément à la vision de la résistance et de la détermination qui visent à servir notre peuple et à renforcer sa ténacité face à l’agression», a indiqué le Hamas dans un communiqué. «Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets», a-t-il averti.