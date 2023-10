Conflit israélo-palestinien: vague d’indignation après un raid israélien sur un hôpital faisant des centaines de morts

«Crime de guerre»

Le bureau médias du Hamas a dénoncé «un nouveau crime de guerre de l’occupation (Israël, NDLR)» et indiqué que «des centaines de patients, de blessés et de déplacés» se trouvaient dans l’établissement. Plus tôt, l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a fait état de la mort de six personnes qui avaient trouvé refuge dans une de ses écoles dans le centre de la bande de Gaza. Elles ont été tuées dans un raid israélien, selon la même source.