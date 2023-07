Crimée: plus de 2.000 civils évacués après l’incendie d’un dépôt de munitions

Qu’est-ce qui est typiquement belge? Les gaufres, les frites, le chocolat, la bière et les Diables Rouges dira l’étranger moyen. Les tensions communautaires, une brique dans le ventre et le travail au noir pensera le Belge moyen. Et les uns et les autres auront raison, mais Metro a cherché encore plus loin ce qui nous unit vraiment dans ce tout petit pays bordé par la mer du Nord.