Des députés se battent en pleine séance du Parlement

«Des voleurs et des violents»

La bousculade a duré plusieurs minutes au cours desquelles les députées se sont copieusement giflé et tiré par les cheveux et ont échangé coups de poing et hurlements. Le calme est revenu après une suspension de la séance, et le président du Parlement, David Choquehuanca, a déclaré qu’il allait convoquer les deux camps politiques pour les sermonner.