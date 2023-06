Des militants écologistes saccagent un hôtel 5 étoiles

Une «peinture d’avertissement orange»

Quatre personnes ont été interpellées sans résistance, a indiqué la police de la ville de Flensburg, dans le nord de l’Allemagne. Les murs et les meubles de la réception et du bar de l’hôtel ont été dégradés jeudi avec de la peinture pulvérisée par des extincteurs customisés. Last Generation a déclaré sur son site Web que le bar de l’hôtel avait été mouillé par une «peinture d’avertissement orange». «Last Generation exige que le (chancelier) social-démocrate Olaf Scholz remplisse son obligation en vertu de la constitution allemande et commence à protéger nos moyens de subsistance de la surconsommation des super-riches», a réclamé le groupe dans le communiqué.