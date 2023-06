Des Ukrainiens avaient-ils comme projet de faire sauter le gazoduc Nord Stream?

Les services de renseignements militaires néerlandais ont averti la CIA d’un projet ukrainien de faire sauter le gazoduc Nord Stream trois mois avant que des explosions n’endommagent l’ouvrage sous-marin, ont rapporté mardi des médias. La centrale américaine a alors exhorté Kiev à ne pas poursuivre l’opération, a rapporté la télévision publique néerlandaise NOS, en collaboration avec l’allemand ARD et l’hebdomadaire Die Zeit.

Un projet des Ukrainiens?

La CIA a averti l’Ukraine «après avoir reçu un rapport alarmant des services de renseignement militaires néerlandais (MIVD) qui ont entendu parler des plans via une source ukrainienne», a expliqué NOS. Le Washington Post a écrit le 6 juin que la CIA avait été prévenue des projets ukrainiens par une agence d’espionnage d’un pays européen, mais sans nommer l’Etat concerné. Interrogée sur ces informations, la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a refusé de commenter. «Je ne peux pas commenter le travail de nos services de renseignement», a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Amsterdam, ajoutant que l’incident faisait l’objet d’une enquête par l’Allemagne, la Suède et le Danemark.

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, devant transporter du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne, ont été sabotés par des explosions sous-marines le 26 septembre et rendus inopérants, privant potentiellement Moscou de milliards de dollars de revenus. Plusieurs pays, dont la Russie, l’Ukraine et les États-Unis, ont été accusés d’en porter la responsabilité, mais tous s’en sont défendus.