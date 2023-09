Désastre météo au festival Burning Man: un festivalier est décédé (vidéo)

Les organisateurs avaient dû fermer les portes et les festivaliers ne pouvaient plus samedi ni se rendre jusqu’au Black Rock City, le nom du site installé dans le désert du Nevada, ni, pour ceux qui y étaient déjà, le quitter.

Décès d’un festivalier

«Une mort est survenue au cours de cet épisode de fortes pluies», a déclaré dans un communiqué le bureau du shérif local sans fournir plus d’information aux médias sur place. Du fait des fortes précipitations samedi soir, la «playa», immense terrain à ciel ouvert où se tient le rassemblement, a été rendue impraticable. Les organisateurs ont invité les participants sur place à «conserver eau, vivres et carburant et trouver un abri chaud et sûr».