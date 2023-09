Disparition de Lina en France: le point sur l’enquête

Depuis maintenant près d’une semaine, Lina a disparu sans laisser de traces lors d’un trajet entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Qu’est-ce qui est fait pour la retrouver et où en est l’enquête? On fait le point sur la situation.

Qu’est-ce qui est fait à l’heure actuelle?

Une «opération coordonnée d’envergure» est en cours dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Lina, adolescente de 15 ans introuvable depuis samedi, a annoncé vendredi la procureure de Saverne Aline Clérot dans un communiqué. Cette opération se tient en «plusieurs points de la zone potentielle de disparition de Lina», dans le Bas-Rhin, et «porte sur des informations utiles à l’enquête qu’il convient de vérifier», a ajouté la magistrate. Cette opération est menée par la section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, a précisé la procureure. Elle «en appelle à la retenue et à la civilité de chacun dans l’intérêt de l’enquête».

Quand a disparu Lina exactement?

L’adolescente a disparu samedi en fin de matinée après avoir quitté son domicile pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ trois kilomètres de là, un trajet qu’elle avait l’habitude de faire. Entre 11h15 et 11h30, deux témoins l’ont vue à pied sur la route en direction de la gare où elle devait prendre un train pour Strasbourg afin d’y rejoindre son petit ami. Son téléphone, qui n’a pas été retrouvé, a cessé de borner à 11h22, a précisé la procureure de la République lors d’une conférence de presse mardi.

Qui est entendu par les autorités?

Bien évidemment, les témoignages se multiplient depuis maintenant une semaine. La maman a régulièrement confié sa détresse dans les médias, martelant que tout devait être fait pour retrouver sa fille. Mais ce ne sont pas les seuls propos qui ont été recueillis.

En effet, le maire a évoqué l’affaire, expliqaunt qu’il était l’un des deux témoins qui avait croisé Lina: «Je me suis dit que c’était une gamine qui marche vite, je ne l’ai plus vue, si vous voulez par rapport à la marche d’un humain, je pense que logiquement, j’aurais dû la recroiser une deuxième fois sur la route avant qu’elle n’atteigne la piste cyclable. Ce que je n’ai pas vu. Je rumine pour plusieurs raisons, parce que là c’est quand même une vie humaine, c’est une jeune fille qui en plus vit dans ma commune. Elle ne pouvait être que visible cette jeune fille, elle était habillée en blanc»

Par ailleurs, des amis de l’adolescente ont été interrogés. L’une d’entre elles pointe du doigt le fait que Lina n’agissait pas comme à son habitude. «Les réponses étaient courtes et écrites, alors qu’elle faisait souvent des messages audio. Des messages dans lesquels il y avait de la ponctuation, alors que Lina n’en mettait jamais», estime-t-elle.

Enfin, certains en sont venus à accuser le petit ami de la jeune fille. Celui-ci a déclaré aux enquêteurs qu’il avait perdu son téléphone dans une bouche d’égoût durant les recherches pour retrouver Lina. Il a alors été pris pour cible par de nombreuses personnes, recevant notamment des menaces de mort. La maman de l’adolescente a tenu à lui apporter son soutien: «Ils disent que le petit ami de ma fille, Tao, est impliqué dans sa disparition. Qui peut savoir et qui peut parler de ce qu’ils ne connaissent pas, de gens qu’ils ne connaissent pas, de faire des suppositions? On est arrivé à devoir se justifier. Je trouve que c’est triste d’en arriver là en fait, de devoir se justifier dans un moment pareil. Il faut se concentrer sur les recherches et trouver ma fille.»