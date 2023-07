Disparition du petit Emile: la course contre la montre se poursuit dans les Alpes

Après une première journée de battues dimanche, «les recherches ont repris (lundi à 06H00), elles ont été intensifiées et le périmètre a été étendu», a indiqué François Balique, le maire du Vernet, à l’AFP.

Les recherches se concentrent toujours autour du hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants à l’année, situé à plus d’un kilomètre du village du Vernet lui-même: une soixantaine de gendarmes, dont des renforts spécialistes du secours en haute montagne, un hélicoptère et un chien Saint-Hubert, à l’odorat très développé, sont notamment mobilisés.