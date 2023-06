Disparition inquiétante en Tasmanie : la voyageuse belge Céline Cremer reste introuvable

Après trois jours de recherches, la police australienne a admis jeudi n’avoir trouvé aucune trace de la voyageuse belge Céline Cremer, qui découvrait en voiture la Tasmanie, dans le sud du pays, et n’a plus donné signe de vie depuis le 17 juin dernier.

Les conditions climatiques se dégradent

Un dernier signal le 20 juin

La police locale a déployé des équipes de terrain, des drones et des hélicoptères pour mener des fouilles, tandis que les températures négatives, chutes de neige et précipitations rendent cette tâche plus ardue, a précisé l’inspectrice.