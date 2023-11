Drame en France : une femme qui avait choisi d’accoucher à domicile décède ainsi que son nouveau-né

Une enquête ouverte

Une enquête «en recherche des causes de la mort» a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Fougères (45 km au nord-est de Rennes), a précisé à l’AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Le couple était suivi par la même sage-femme depuis le début de la grossesse et avait décidé de faire l’accouchement à son domicile du Lorioux, près de Fougères. La sage-femme s’est présentée au domicile vendredi vers 12h30, la parturiente ayant ressenti des contractions depuis le début de la matinée. En fin d’après-midi, elle appelait les pompiers pour organiser le transfert de la mère à la maternité de Fougères.