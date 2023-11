Drame en Iran: Au moins 32 morts dans l’incendie d’un centre de désintoxication

«Trente-deux (personnes) sont mortes et 12 ont été hospitalisées à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans un centre de réhabilitation pour drogués à Langarud», une ville de la province de Gilan, située au nord de Téhéran, a annoncé à l’agence Isna le vice-président de cette région, Mohammad Jalai.

L’agence Isna a publié des images de l’incendie illuminant le ciel pendant la nuit et dégageant d’épais nuages de fumée. D’autres images ont montré les pompiers et les services de premiers secours s’activant devant un bâtiment noirci et sérieusement endommagé.