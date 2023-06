Égypte: un nageur russe dévoré par un requin

«Sous mes yeux, le requin a mangé ce garçon»

Une vidéo du terrible drame, filmé depuis la plage, circule sur les réseaux sociaux. Particulièrement violente, nous avons décidé de ne pas la relayer. On y voit au loin le nageur se faire attaquer à plusieurs à plusieurs reprises par l’animal et se débattre. On l’entend également hurler. Selon le Daily Mail, le jeune russe criait «Papa, sauve-moi». En effet, sa famille a assisté impuissante à cette attaque. «C’est horrible. Les restes de ce garçon sont là-bas. Je tremble. Sous mes yeux, le requin a mangé ce garçon. Je crois que j’ai besoin d’un verre. Je me sens vraiment mal», a déclaré un témoin de l’incident.