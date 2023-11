Elections aux Pays-Bas: l’extrême droite islamophobe devient le premier parti du pays

Ce résultat est non plus basé sur les sondages à la sortie des urnes, mais sur les résultats électoraux préliminaires après le dépouillement de 94% des bulletins de vote au scrutin législatif de mercredi. Les sondages à la sortie des urnes tablaient sur 35 sièges pour le Parti de la Liberté (PVV) en début de soirée.

Une confortable avance

L’heure des coalitions

Cette ancienne réfugiée avait également provoqué une polémique lorsqu’elle s’était déclarée prête à gouverner avec le parti de M. Wilders, mais avait ensuite rejeté l’idée de former un gouvernement dans lequel il serait Premier ministre.

«C’est son tour»

Elle a mis en doute que M. Wilders puisse former une coalition suffisante. «C’est son tour maintenant et il doit montrer qu’il peut former une majorité», a-t-elle encore pointé.