Elles traversent l’océan Pacifique et ses 8.000 km à la rame pour la lutte contre le cancer

Avec cette aventure sportive à travers le Pacifique, l’expédition «Cap optimist» souhaite aider les enfants atteints de cancer et leurs accompagnants.

Parties le 4 janvier de Lima, ces cinq Françaises et une Espagnole ont été accueillies quelque 8.000 kilomètres plus loin par des centaines de Polynésiens, dont certains atteints de cancers. Elles ont parcouru les derniers mètres sur une pirogue traditionnelle à six places avant de retrouver leurs familles.