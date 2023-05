En France, le permis de conduire sera bientôt sur le smartphone: comment ça marche?

Le permis de conduire tel que nous le connaissons aujourd’hui sera-t-il bientôt de l’histoire ancienne? En France, une première expérimentation du permis de conduire dématérialisé va avoir lieu dès la fin de l’année dans trois départements (Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine et Rhône), avant que le système ne soit véritablement déployé partoutdans l’Hexagonecourant 2024.

Une version numérique du permis

Cette version numérique a été pensée pour simplifier la vie des gens, puisque ce permis dématérialisé sera bien évidemment valide pour tout contrôle d’identité. Ce dispositif a également été développé afin de pouvoir justifier de son identité lors de démarches en ligne, qu’il s’agisse de louer une voiture ou de faire de l’autopartage. Ce permis dématérialisé concernera tous les titulaires du permis de conduire. Attention, ceux disposant d’un ancien permis, au format papier rose, devront avoir déjà entré leur carte nationale d’identité électronique (CNIe) dans l’application pour pouvoir l’ajouter dans l’application. Il sera dès lors disponible via l’onglet Portefeuille de l’application France Identité , développée par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et toujours en phase expérimentale.

Comment ça marche?

Pour l’enregistrer, rien de plus simple. Les conducteurs auront deux possibilités: scanner le QR code présent sur leur Relevé d’information restreint (RIR) ou bien importer leurs droits en interrogeant à distance la base de données de la Délégation à la sécurité routière (DSR). Dans les deux cas, le permis se retrouve téléchargé dans l’application et consultable avec ou sans connexion internet. Notez qu’après la carte d’identité et le permis de conduire, ce devrait être au tour de la carte Vitale d’être dématérialisée, à l’horizon 2025.