Épave du Titanic: une lueur d’espoir pour retrouver le sous-marin disparu

Des «bruits» entendus

«Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous l’eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ROV (véhicule télécommandé, NDLR) ont été déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits», a annoncé le premier district des garde-côtes américains sur son compte Twitter officiel. Les recherches par ROV «ont donné des résultats négatifs mais se poursuivent», a-t-il ajouté. Selon le magazine Rolling Stone, un avion P-8 canadien engagé dans les recherches «a entendu des bruits de coups dans ce secteur toutes les 30 minutes. Quatre heures plus tard, un sonar additionnel a été déployé et les cognements étaient encore entendus.» Outre ces bruits de coups, «des signaux acoustiques supplémentaires ont été entendus et aideront à orienter les moyens de surface tout en maintenant l’espoir de retrouver des survivants», a pour sa part affirmé la chaîne CNN, citant un document interne du gouvernement des États-Unis.