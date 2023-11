Gaza: Une femme enlevée par le Hamas a accouché en captivité

«Une des femmes qui ont été enlevées par le Hamas était enceinte»

Un bébé de 10 mois parmi les otages?

Israël estime que 239 personnes ont été enlevées lors de l’attaque du 7 octobre menée par le mouvement islamiste palestinien, qui a fait environ 1.200 morts, principalement des civils. Dans sa lettre, Mme Netanyahu mentionne le chiffre de 32 enfants détenus, parmi lesquels un bébé de dix mois. Le Forum des familles des otages a identifié ce bébé, Kfir Bibas, un nourrisson âgé de neuf mois au moment de son enlèvement dans le kibboutz Nir Oz avec son frère Ariel (4 ans), et ses parents Yarden et Shiri. «Nous devons parler au nom de ces enfants. Nous devons appeler à leur libération immédiate et des autres otages», écrit Sara Netanyahu.