Horreur au Mexique: un touriste belge succombe à une attaque de crocodile ou de requin, une femme est grièvement blessée

Un touriste belge âgé de 76 ans a perdu la vie jeudi après avoir été attaqué par un animal au large d’une plage du sud du Mexique, rapportent l’agence de presse AP et plusieurs médias. Des investigations sont toujours en cours pour savoir si l’homme a été mordu par un requin ou un crocodile.

Il séjournait dans un centre de vacances proche de la plage

L’attaque s’est produite jeudi matin (heure locale) dans une station balnéaire de l’État mexicain de Guerrero, au bord de l’océan Pacifique. Selon les services d’urgence, l’homme de 76 ans a été mordu aux jambes. Il séjournait avec son épouse dans un centre de vacances proche de la plage. Une femme a également été mordue et grièvement blessée. La plage a été fermée temporairement.

Une attaque de requin ou de crocodile?

Au début du mois, une autre femme avait été tuée par un requin dans une région du Mexique située plus au nord. En ce qui concerne le touriste belge, «les experts estiment qu’il aurait probablement été attaqué par un crocodile, car la température de l’eau n’est pas adaptée aux requins», a indiqué le secrétaire au tourisme de l’État de Guerrero, Santos Ramírez, à un journal local. «Après l’accident, la marine n’a pas non plus détecté de requin».