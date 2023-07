Horreur en Espagne: le corps d’un bébé de 6 mois retrouvé sur une plage

Les premiers éléments

Le corps était déjà en état de décomposition avancée et certaines parties, comme la tête, manquaient. Il est probable que le corps ait séjourné dans l’eau pendant un certain temps avant de s’échouer sur la plage lundi après-midi. Un premier rapport médico-légal montre que le bébé était de sexe féminin et qu’il était âgé d’environ six mois. Les enquêteurs espèrent que les résultats de l’analyse ADN permettront d’en savoir plus sur la façon dont la petite fille est arrivée là et sur les causes de son décès.