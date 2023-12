Horreur en France : une mère et ses quatre enfants tués le jour de Noël, le père interpellé

Une mère et ses quatre enfants, âgés de neuf mois à 10 ans ont été retrouvés morts à leur domicile de Meaux en Seine-et-Marne lundi soir, en l’absence du père, a annoncé mardi le procureur de la République de Meaux.

Des proches ont donné l’alerte

Le jour de Noël, «vers 21H00, étaient découverts dans un appartement situé à Meaux, après que l’alerte avait été donnée par des proches s’inquiétant de l’absence de réponse des occupants des lieux, les cadavres de cinq personnes», a relaté le procureur Jean-Baptiste Bladier, dans un communiqué de presse. Il s’agit d’une mère de famille et de ses enfants, âgés de neuf mois, quatre ans, sept et 10 ans.

Tués à l’arme blanche

«L’appartement ne présentait aucune trace d’effraction et le père de la famille était absent. Ce dernier est actuellement recherché par les services de police», a ajouté M. Bladier. D’après une source proche du dossier, la mère âgée de 35 ans et ses enfants ont été tués à l’arme blanche. Selon cette source, l’homme recherché est âgé de 33 ans.

«L’auteur présumé» interpellé

«L’auteur présumé» d’un féminicide et infanticide, une mère et ses quatre enfants à Meaux en Seine-et-Marne, a été interpellé mardi matin à Sevran, a-t-on appris de source policière. Le père de famille était activement recherché depuis la découverte lundi soir des corps de la mère et des quatre enfants, âgés de neuf mois à 10 ans, dans leur appartement à Meaux.