Horreur en Russie: «Une fille de 14 ans est venue à l’école avec un fusil à pompe»

«Une tragédie terrible»

«Une fille de 14 ans est venue à l’école avec un fusil à pompe, tirant sur ses camarades de classe» et tuant l’une d’elles, indique le communiqué du Comité d’enquête de Russie. Selon la police de Briansk, la tireuse «s’est suicidée». Cinq personnes ont été blessées. «Les motifs et les circonstances» du drame sont en train d’être établis, a précisé la police.

De plus en plus de fusillades en Russie

Autrefois rarissimes, les fusillades mortelles, notamment dans des écoles, ont tendance à devenir plus nombreuses en Russie depuis quelques années, au point que le président Vladimir Poutine s’en est alarmé, y voyant un phénomène importé des États-Unis et un effet pervers de la mondialisation, ce qui l’a conduit à durcir la législation sur le port d’armes. En septembre 2022, une fusillade à Ijevsk, dans le centre de la Russie, a fait 18 morts. Et en 2021, un assaillant de 21 ans a tué neuf personnes dans une école à Kazan, au Tatarstan.