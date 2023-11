Horreur en Thaïlande : il tue son épouse et quatre invités lors de son mariage

Un para-athlète thaïlandais médaillé a tué son épouse et quatre autres personnes lors de sa cérémonie de mariage avant de retourner son arme contre lui, a annoncé lundi la police.

«Ils se sont disputés»

Médaillé d’argent aux Jeux paralympiques de l’Asean, Chaturong Suksuk, 29 ans, a également abattu la mère et la sœur de son épouse Kanchana Pachunthuek lors du mariage, qui a eu lieu dans le nord-est de la Thaïlande.

«Ils se sont disputés sur des questions privées et Chaturong s’est dirigé vers sa voiture et s’est emparé d’une arme avant de tirer», a déclaré Matichon Wongbaokul, un policier local. Il a ajouté que Chaturong avait abattu son épouse et quatre autres personnes avant de se suicider, précisant que l’une des victimes était un invité touché par une balle perdue.