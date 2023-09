«Horrible accident» en Lybie: Quatre membres de l’équipe de secours grecque perdent la vie

Quatre membres d’une équipe de secours grecque ont été tués dimanche dans un accident de la route en Libye, peu après leur arrivée pour participer aux opérations de recherches et de sauvetage à la suite d’inondations meurtrières , a indiqué un ministre libyen. L’état-major de l’armée grecque a donné dimanche soir un bilan légèrement différent dans un communiqué: trois morts et deux disparus. L’état-major avait confirmé dans un premier temps qu’une équipe de secours envoyée en Libye par le ministère de la Défense avait été impliquée dans un accident de la route mais s’était borné à parler de «blessés légers» parmi ses membres. Ni la Libye ni la Grèce n’ont précisé les nationalités des victimes.

Un «horrible accident»

L’«horrible accident» s’est produit alors que l’équipe grecque était en route de Benghazi à Derna, à 300 km à l’est, a affirmé le ministre de la Santé de l’Est libyen Othman Abdeljalil lors d’une conférence de presse dans la ville sinistrée par le déluge. «L’équipe était composée de 19 membres. Quatre d’entre eux sont morts et les quinze autres ont été blessés. Huit sont dans un état stable et les sept autres dans un état critique», a affirmé le ministre. L’accident s’est produit lorsque le véhicule de l’équipe grecque est entré en collision avec une voiture transportant une famille libyenne, dont trois de ses membres ont été tués et deux autres grièvement blessés, a ajouté le ministre.