Il rentre dans un commissariat et ressort avec un uniforme et une arme

Un homme s’est introduit dans un commissariat de Nice, dans le sud de la France, et en est ressorti vêtu d’un uniforme de policier et armé, a indiqué vendredi la police française, qui a diligenté une enquête sur l’incident.

Un uniforme, un gilet pare-balles, un revolver et des munitions

Le butin reste introuvable

Le jeune homme, dépressif, venu se livrer à la police le lendemain, a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis, la partie ferme de la peine étant à effectuer sous bracelet électronique. Frédéric Pizzini, directeur de la police des Alpes-Maritimes, a précisé que l’enquête devrait «révéler d’éventuelles fautes et proposer des sanctions», ajoutant que «des consignes écrites ont été passées pour rappeler les règles». Le jeune intrus, qui selon Nice-Matin habite le quartier sensible des Moulins, n’a rapporté ni l’uniforme, ni le gilet pare-balles, pas plus que l’arme volée ou les munitions, assurant que son père les avait jetés dans une poubelle.