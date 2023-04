Il trouve une bouteille dans une gare, boit une gorgée et meurt sur le coup

Quel était ce liquide?

L’homme de 41 ans a absorbé une gorgée de ce liquide inconnu.Il est décédé peu après 19h, après avoir recraché le liquide qu’il avait ingurgité. Pris de convulsions et vomissements, il avait perdu connaissance à l’arrivée du Samu qui n’a pas réussi à le ranimer. Une autopsie de ce père de deux enfants «est prévue mercredi pour déterminer les causes du décès» et «des analyses toxicologiques vont avoir lieu pour connaître la nature du produit en cause», a-t-on indiqué à l’AFP de source policière.