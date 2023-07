Incendie dans un aéroport en Italie : tous les vols sont suspendus

Les idéaux de beauté existent depuis la nuit des temps. À commencer par les femmes qui voulaient ressembler à des personnages historiques comme Cléopâtre. Par la suite, les magazines de mode et la publicité nous ont présenté «la silhouette parfaite» et, plus récemment encore, Instagram est venu déterminer la norme. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) s’en mêle aussi de plus en plus fréquemment. Mais ces nouveaux outils suivent-ils les idéaux de beauté dominants de notre société?