Incroyable découverte scientifique: un pan-génome qui pourrait expliquer une série de maladies dévoilé

Il a permis surtout d’identifier des gènes responsables de maladies spécifiques, d’engager la recherche vers une médecine plus personnalisée et d’éclairer le mécanisme de l’évolution humaine.

Compilation de 47 individus

Il compile les génomes de 47 individus d’origines diverses, et devrait rassembler celui de 350 individus d’ici la mi-2024.

Sur ces 47 personnes, qui sont anonymes, plus de la moitié vient d’Afrique, un tiers des Amériques, l’Asie comptant six individus et l’Europe un seul, un juif ashkénaze. L’Océanie n’est pas représentée.