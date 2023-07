Incroyable sauvetage : un homme et son chien secourus après des mois de dérive en pleine mer

Eau de pluie et poisson cru

L’homme de 51 ans, Tim Shaddock, et son chien Bella ont réussi à survivre en buvant l’eau de pluie et en mangeant du poisson cru. Ils ne souffrent toutefois d’aucune blessure grave. «J’ai vécu une épreuve très difficile en mer, j’ai juste besoin de repos et de bonne nourriture car j’étais seul en mer pendant longtemps», a déclaré Tim Shaddock dans une vidéo.