«Je suis prêt pour un combat en cage», Elon Musk et Mark Zuckerberg s’affronteront sur le ring en août

Mark Zuckerberg a réagi sur sa propre plateforme, désormais concurrente de X, Threads, assurant être «prêt dès aujourd’hui. J’ai proposé le 26 août quand il m’a défié mais il ne m’a pas répondu». Le patron de Meta a par ailleurs proposé que la retransmission se fasse sur «une plateforme plus fiable et qui peut réellement permettre de lever des fonds» pour des associations.

En concurrence désormais directe, depuis le lancement de Threads par Meta, qui reprend les mêmes fonctionnalités que X et compte 120 millions d’utilisateurs depuis son lancement début juillet selon Quiver Quantitative, MM. Zuckerberg et Musk ont multiplié les échanges plus ou moins acerbes.