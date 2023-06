«Justice pour Nahel», une nuit de violences en France, 150 personnes interpellées

Incendies multiples

Des tensions ont éclaté mercredi soir à Nanterre entre manifestants et forces de l’ordre pour la deuxième nuit d’affilée, au lendemain de la mort d’un jeune automobiliste de 17 ans, Nahel, tué par un policier après un refus d’obtempérer. Des voitures étaient en feu vers minuit dans plusieurs quartiers de la ville, et des feux d’artifice étaient tirés en continu, ont constaté des journalistes de l’AFP. «Des mairies, écoles et commissariats» ont été «incendiés ou attaqués», a écrit le ministre de l’Intérieur sur son compte Twitter. «Honte à ceux qui n’ont pas appelé au calme», a-t-il ajouté.