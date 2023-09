Kim Jong Un rencontre Poutine dans une base russe: «Tous les sujets seront abordés»

Rencontre dans l’Est de la Russie

Ils y ont visité un site d’assemblage et de lancement de fusées. «Les dirigeants ont inspecté des sites du nouveau cosmodrome: un atelier de montage du lanceur Angara (nouvelle génération de fusées russes, NDLR), un site de lancement de lanceurs Soyouz-2 et un site de lancement en construction pour Angara», a indiqué le Kremlin dans un communiqué. MM. Kim et Poutine s’entretiendront au sujet des «relations commerciales» et des «affaires internationales» sur la base de lancement d’engins spatiaux, ont rapporté des agences de presse russes qui précisent que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, participe aux discussions.