L ‘espoir demeure en pleine jungle: quatre enfants recherchés par les autorités après le crash de leur avion

Entre lundi et mardi, «trois adultes ont été retrouvés morts», a annoncé German Camargo, directeur de la protection civile du département de Meta, où sont coordonnées les opérations de secours. Il a précisé que les mineurs recherchés sont trois enfants de 13, 9 et 4 ans, ainsi qu’un bébé de 11 mois.

Des recherches avaient rapidement été engagées par voie aérienne pour tenter de retrouver l’aéronef et ses occupants. Mais c’est seulement lundi que les secours ont pu atteindre le lieu du crash.

Une chance qu’ils soient en vie

Des militaires, engagés dans les recherches avec des indigènes de communautés proches du lieu de l’accident et aidés de chiens renifleurs, ont découvert dans la zone du crash des fruits mâchés et des effets personnels, dont un biberon.

Un environnement hostile

«Les forces militaires et toutes les entités qui participent aux recherches gardent espoir et concentrent tous leurs efforts pour retrouver vivants les six autres occupants de l’avion», assure l’Aviation civile dans son communiqué.