L’augmentation du nombre de cas de coronavirus inquiète l’OMS

Près de 50 consucteurs sans permis valable contrôlés chaque jour, l’augmentation du nombre de cas de coronavirus qui inquiète l’OMS et le régime parfait pour perdre du poids et lutter contre la fatigue. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce jeudi matin? On fait le point!