Le cannabis bientôt en partie légalisé en Allemagne?

Les ministres allemands de la Santé et de l’Agriculture ont affirmé mercredi leur souhait de légalisation partielle du cannabis. D’ici la fin de l’année, la possession de 25 grammes de cannabis et la culture de trois plants de cannabis pourraient être autorisées pour un usage privé.

Sur la base d’une intention de la coalition au pouvoir composée des sociaux-démocrates (SDP), des libéraux (FDP) et des Verts, les ministres Karl Lauterbach et Cem Ôzdemir proposent des assouplissements. En outre, des dispositions spéciales seraient prévues pour les associations où le cannabis peut être cultivé et consommé légalement.